बॉलीवुड डेस्क. नीता अंबानी और मुकेश अंबानी ने न्यूयॉर्क में ऋषि कपूर से मुलाकात की। ऋषि ने अपने ट्विटर हैंडल पर मुलाकात की तस्वीर शेयर की। फोटो शेयर करते हुए उन्होंने मुकेश और नीता का शुक्रिया भी अदा किया। नीतू सिंह ने भी अपने इंस्टाग्राम पर कुछ फोटोज शेयर की। ऋषि लंबे वक्त से न्यूयॉर्क में कैंसर का इलाज करवा रहे हैं। इस बीच उनसे मिलने के लिए कई सेलिब्रिटीज पहुंचे।

