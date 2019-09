Dainik Bhaskar Sep 12, 2019, 07:51 PM IST

फैक्ट चेक डेस्क. सोशल मीडिया में यह दावा किया जा रहा है कि दंगल गर्ल जायरा वसीम ने एक बार फिर बॉलीवुड में एंट्री ले ली है। उनकी एक पिक्चर वायरल की जा रही है, जिसमें वे फरहान अख्तर और प्रियंका चोपड़ा के साथ खड़ी नजर आ रही हैं। इसी को आधार बनाते हुए यह दावा किया जा रहा है कि जायरा ने बॉलीवुड में दोबारा एंट्री ले ली है। एक पाठक ने हमें इस पोस्ट को पुष्टि के लिए भेजा। पड़ताल में पता चला कि सोशल मीडिया में किया जा रहा दावा फेक है।

क्या वायरल

#ZairaWasim The temptation is just too strong for this kid. Bollywood is something that she could not resist. "Balls to religion" is what she must have said before joining again.@ZairaWasimmm