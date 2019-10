Dainik Bhaskar Oct 13, 2019, 08:19 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. नोरा फतेही फिल्म मरजावां के गाने 'एक तो कम जिंदगानी' से तारीफें बटोर रही हैं। यह गाना यूट्यूब पर अब तक 3 करोड़ से ज्यादा लोग देख चुके हैं। लेकिन, इस गाने की शूटिंग नोरा के लिए आसान नहीं रही। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शूटिंग के दौरान नोरा को घुटने में काफी चोट लगी थी और इसकी वजह से गाने की शूटिंग में भी देरी हुई।

साल में आए कई डांस नंबर : इस साल नोरा के कई गाने प्ले लिस्ट में टॉप पर रहे हैं। 'एक तो कम जिंदगानी' के अलावा वे बाटला हाउस में 'साकी-साकी' सॉन्ग में नजर आईं। इसके अलावा वे विकी कौशल के साथ बड़ा पछताओगे' गाने में भी दिखीं। दोनों ही गाने काफी पॉपुलर रहे हैं।

#Exclusive: Nora Fatehi gets bruises all over her body as she preps for ‘Ek Toh Kam Zindagani’

Well, the actress surely follows the ‘No Pain, No Gain’ saying! @Norafatehi #norafatehi #EkTohKumZindagani #Exclusive #bollywood pic.twitter.com/xi3W8AQStF