Omar Abdullah Take Dig On Vivek Oberoi Role As Pm Modi: विवेक ओबेरॉय को पीएम मोदी के रोल में देख उमर अब्दुल्ला ने ली चुटकी, बोले- 'ये बहुत नाइंसाफी है, सलमान खान होता तो मजा आता'

एंटरटेनमेंट डेस्क. पीएम (Pm Narendra Modi) पर बन रही फिल्म 'पीएम ' का फर्स्ट पोस्टर सामने आ गया है। सामने आए पोस्टर में मोदी के किरदार विवेक ओबेरॉय (Vivek Oberoi) नजर आए। मोदी के लुक में जहां विवेक को देखकर सोशल मीडिया यूजर्स ने खूब मजाक उड़ाया वहीं, राजनेता भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रहे। जम्मू-कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दु्ल्ला (Omar Abdullah) ने एक ट्वीट कर विवेक द्वारा फिल्म में निभाए जा रहे पीएम मोदी के किरदार का मजाक उड़ाया। उन्होंने लिखा- 'ये नाइंसाफी है, डॉ. ( Dr. Manmohan Singh) का किरदार (Anupam Kher) जैसे काबिल एक्टर निभा रहा है लेकिन मोदी को विवेक ओबेरॉय से ही संतुष्ट होना पड़ा। सलमान खान (Salman Khan) होता तो क्या मजा आता'। फाइनल नहीं हुई है फिल्म की रिलीज डेट...

Life is unfair Dr Manmohan Singh got someone of the calibre of Anupam Kher. Poor Modi ji has to settle for Vivek Oberoi. Salman Khan hota toh kya maza aata.