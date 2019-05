बॉलीवुड डेस्क. मई महीने के दूसरे रविवार को हर साल इंटरनेशनल मदर्स डे मनाया जाता है। ये दिन मां के प्यार और सम्मान के लिए समर्पित है। अमिताभ बच्चन ने अपनी मां और दुनिया भर की मांओं को समर्पित करते हुए एक खास म्यूजिक वीडियो एल्बम लॉन्च किया। अमिताभ ने अपने ट्विटर हैंडल पर इस बात की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- 'शुजित सरकार के क्रिएशन, अनुज गर्ग के म्यूजिक, उनके बेटे यजत की आवाज, पुनीत शर्मा के बोल और मेरी आवाज के साथ कल मदर्स डे पर मांओं को श्रद्धांजलि।'

T 3160 - कल Mother's Day है । Shoojit , Anuj Garg उनका छोटा बेटा , और मेरी ओर से ये एक श्रधांजलि ! https://t.co/jZFHz7vUsy Tomorrow on Mother's Day a small tribute under Shoojit Sircar's creation, Anuj Garg's music, his son's voice, lyrics by Puneet Sharma .. and my voice !

अपने दूसरे ट्वीट में अमिताभ ने लिखा- 'गाना मां हेडफोन्स लगा कर सुनना, लाइट बंद करना और अपने विचारों के साथ इसे अकेले में सुनना।'

... when the video and song MAA is released in a couple of days .. remember to put on your head phones, switch off the lights, get to be alone with your thoughts and .. pic.twitter.com/onYrT1qGRB