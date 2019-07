Dainik Bhaskar Jul 20, 2019, 07:10 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. कांग्रेस की वरिष्ठ नेता शीला दीक्षित का शनिवार को निधन हो गया। वे 81 साल की थीं। सुबह तबीयत बिगड़ने पर उन्हें राजधानी के एस्कॉर्ट्स फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान दोपहर 3.15 बजे शीला दीक्षित को कॉर्डियक अरेस्ट हुआ। उनके निधन से बॉलीवुड में शोक लहर है। अक्षय कुमार, मधुर भंडारकर और कंगना रनोट समेत कई बॉलीवुड सेलेब्स ने सोशल मीडिया पर अपनी हार्दिक संवेदनाएं व्यक्त कीं।

अक्षय कुमार का ट्वीट- 'शीला दीक्षित जी के निधन के बारे में जानकर बेहद दुखी हूं। उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान दिल्ली को प्रभावी रूप से बदला है। उनके परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना...'

Extremely sad to know about the passing away of #SheilaDixit ji...she effectively changed the face of Delhi during her tenure. Heartfelt condolences to her family 🙏🏻 — Akshay Kumar (@akshaykumar) July 20, 2019

मधुर भंडारकर- 'दिल्ली की पूर्व सीएम शीला दीक्षित जी के निधन पर शोक व्यक्त करता हूं। वह बहुत अच्छी नेता थीं, उन्हें बुनियादी ढांचे और विकास के साथ दिल्ली का चेहरा बदलने के लिए याद किया जाएगा।'

Sad the hear demise of former Delhi CM #SheilaDikshit ji . She was a very dynamic leader, she will be remembered for changing the face of Delhi with the infrastructure and development. #OmShanti 🙏 — Madhur Bhandarkar (@imbhandarkar) July 20, 2019

भूमि पेडनेकर- 'वो वास्तव में एक महान नेता थीं। मैं परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करती हूं। उन्हें देश से बहुत प्यार था। आपकी आत्मा को शांति मिले।'

Loss of a great leader...You were really loved #ShielaDikshit ma’am.A huge loss to our country. You’ve really left behind a great legacy.May your soul rest in peace .My condolences to the family 🙏🏻🇮🇳 — bhumi pednekar (@bhumipednekar) July 20, 2019

निमरत कौर- 'शीला दिक्षित जी के निधन पर गहरी संवेदना व्यक्त करती हूं। वो एक बेहतरीन महिला थीं। आने वाली पीढ़ियों के लिए उनका नेतृत्व एक उदाहरण है। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

Deepest condolences and heartfelt prayers on the passing of #SheilaDixit ji. A lady par excellence, someone who lead by example. An indispensable presence for generations to remember 🙏🏼 May her blessed soul rest in peace. — Nimrat Kaur (@NimratOfficial) July 20, 2019

कंगना रनोट- 'शीला दीक्षित जी के निधन के बारे में सुनकर गहरा दुख हुआ। भगवान इस मुश्किल समय में परिवार, दोस्तों और प्रियजनों को ताकत दे। उनकी आत्मा को शांति मिले।'

Deeply sadenned to hear about the sad demise of @SheilaDikshit Ji. May god give strength to the family, friends and loved ones in this difficult time. May her soul rest in peace. : Kangana Ranaut#RIPSheilaDixit pic.twitter.com/TEGm5bWwqx — Team Kangana Ranaut (@KanganaTeam) July 20, 2019

दिल्ली में दो दिन का राजकीय शोक

शीला दीक्षित 15 साल दिल्ली की मुख्यमंत्री रहीं। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने 10 जनवरी को उन्हें दिल्ली में पार्टी के अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी थी। निजामुद्दीन स्थित आवास पर शीला दीक्षित की पार्थिव देह रविवार सुबह 11.30 बजे तक अंतिम दर्शन के लिए रखी जाएगी। इसके बाद निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया जाएगा। उधर, केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में दो दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया है।