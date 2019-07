Dainik Bhaskar Jul 04, 2019, 06:16 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. अक्षय कुमार ने अपनी अगली फिल्म मिशन मंगल की रिलीज डेट अनाउंस कर दी है। यह फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होने वाली है। लेकिन यह दिन दो बिग स्टार्स की फिल्मों के क्लैश वाला होगा। दरअसल इसी दिन बाहुबली स्टार प्रभास की फिल्म साहो भी रिलीज हो रही है।

मल्टी स्टारर है मिशन मंगल : अक्षय की यह फिल्म भारत के मिशन ऑफ मार्स की कहानी पर आधारित है। फिल्म में अक्षय कुमार, विद्या बालन, तापसी पन्नू, सोनक्षी सिन्हा, शरमन जोशी और कीर्ति कुल्हारी जैसे स्टार्स नजर आएंगे। फिल्म का डायरेक्शन जगन शक्ति ने किया है।

#MissionMangal , a film which I hope will inspire as much as entertain. A film which I’ve done specially for my daughter and children her age to familiarise them with the incredible true story of India’s mission to Mars! @FoxStarHindi #HopePictures #JaganShakti @isro pic.twitter.com/yMwkCPr2KR