तीन बड़े कलाकारों के अलावा राइटर रितेश बत्रा, हिचकी और सुई धागा में विजुअल इफैक्ट्स बनाने वाले शैरी भरदा और 2.0-बाहुबली से जुड़े रहे श्रीनिवास मोहन का ऑस्कर एकेडमी के लिए चुना गया है।

Best. Day. Ever. We're excited to invite these 842 inspiring storytellers to the Academy.

Tweet your welcome using #WeAreTheAcademy today.https://t.co/glplZscerD