Dainik Bhaskar Aug 24, 2019, 08:04 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पाकिस्तान सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर ने शाहरुख खान पर जबरन निशाना साधते हुए उन्हें अपने साथ सुर से सुर मिलाने की नसीहत दी है। दरअसल शाहरुख ने जासूसी पर आधारित वेब सीरीज 'बार्ड ऑफ ब्लड' का ट्रेलर शेयर किया था। जिसे कोट करते हुए गफूर ने उन्हें सलाह दे डाली है कि वे भारत अधिकृत कश्मीर में अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाएं।

ये हैं गफूर का ट्वीट : पाकिस्तान के इंटर सर्विसेस पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल आसिफ ने अपने ट्वीट में लिखा है- "शाहरुख आप बाॅलीवुड सिंड्रोम में हैं। असलियत जानने के लिए रॉ के जासूस कुलभूषण जाधव, विंग कमांडर अभिनंदन और 27 फरवरी 2019 को देखें। बल्कि आपको भारत द्वारा अधिकृत कश्मीर में अत्याचारों के खिलाफ बोलना चाहिए, जो आरएसएस के नाजीवादी हिन्दुत्व के कारण बढ़ रहा है।"

Stay in bollywood syndrome @iamsrk . For reality see RAW Spy Kulbhushan Jadev, Wing Comd Abhinandan & state of 27 Feb 2019.

You could rather promote peace & humanity by speaking against atrocities in IOJ&K and against Hindituva of Nazism obsessed RSS. https://t.co/0FWqoRQsO6