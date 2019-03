पाकिस्तानी प्रधानमंत्री ने कहा- हिंदुओं को 'होली मुबारक' तो बॉलीवुड से आया कड़ा रिएक्शन

मुंबई। के पीएम ने ट्वीट कर हिंदू समुदाय को होली की मुबारकबाद दी तो इसके बदले में बॉलीवुड से कड़ा रिएक्शन देखने को मिला। इमरान खान ने हिंदुओं को होली की बधाई देते हुए शांतिपूर्ण होली की दुआ की। हालांकि उनके इस ट्वीट के बाद बॉलीवुड फिल्ममेकर और एक्टिविस्ट अशोक पंडित ने उन्हें करारा जवाब दिया है।



पाकिस्तान और से जुड़े मामलों पर बेबाकी से बोलने वाले अशोक पंडित ने इमरान को जवाब देते हुए कहा- पहले पाकिस्तान हमारे सैनिकों के साथ खून की होली खेलना बंद करे, इसके बाद मुबारकबाद दे। अशोक पंडित ने अपने ट्वीट से पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है। अशोक पंडित सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं और सामाजिक सरोकारों पर अक्सर खुलकर अपनी बात रखते हैं। पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में बैन किए जाने को लेकर भी अशोक पंडित ने आवाज बुलंद की थी। बता दें कि पुलवामा हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के संबंध एक बार फिर बिगड़ गए हैं।

Wishing our Hindu community a very happy and peaceful Holi, the festival of colours.

Stop playing Holi with blood of our soldiers on your hands and then wish us. #PulwamaAttack. https://t.co/tqmBO1uP8Y