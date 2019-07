शान शाहिद ने ट्वीट किया है- कृपया एक आइकॉनिक फिल्म को हिंदी डब करके बर्बाद मत करो। शाहरुख और किसी और वॉइस ओवर आर्टिस्ट की आवाज में कोई अंतर नहीं है। कम से कम एक लॉयन की आवाज के लिए ताे एक्सप्रेशन बदलने थे।

Pls don’t destroy an iconic film with Hindi dub .. no difference in shahrukhs voice it is like any other V/O he does for his films . At least change your voice expression for a lions dub.