बालाकोट में इंडियन एयरफोर्स की स्ट्राइक के बाद घबराए पाकिस्तानी कलाकार, बोले- जंग करना ठीक नहीं, इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता

इंडियन एयरफोर्स ने आतंकियों द्वारा पुलवामा में किए गए आत्मघाती हमले का बदला ले लिया है। 26 फरवरी को इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों पर बम गिराकर उन्हें तबाह कर दिया। एयरफोर्स द्वारा की गई एयरस्ट्राइक के बाद से भारत में जहां चारों ओर जश्न का माहौल है, वहीं पाकिस्तानी काफी डरे हुए हैं। भारत द्वारा पाकिस्तान से लिए गए बदले के बाद जहां पूरा बॉलीवुड सेना को सलाम कर रहा है, वहीं पाकिस्तानी एक्टर्स काफी डरे हुए हैं। कई एक्टर्स ने सोशल मीडिया के जरिए अपनी बात भी कही है। जंग करना सबसे बड़ी बेवकूफी...



के साथ फिल्म 'रईस' में काम कर चुकीं एक्ट्रेस माहिरा खान ने कहा- ''इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। युद्ध करना सबसे बड़ी बेवकूफी है। दिमाग से काम लो, पाकिस्तान जिंदाबाद।'' बता दें कि माहिरा ने यह ट्वीट पाकिस्तान की राइटर फातिमा भुट्टो के ट्वीट पर कमेंट करते हुए किया। फातिमा ने कहा था- ''इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता है कि लोग जंग का भी जश्न मना रहे हैं।"

इंसानियत को समझने का वक्त...

माहिरा के अलावा फिल्म 'सनम तेरी कसम' में काम कर चुकीं ने भी ट्वीट किया। मावरा ने लिखा- " अगर हम मानव जाति के मूल्यों को समझें तो जंग में कोई विनर नहीं होता। अब वक्त है इंसानियत को अच्छी तरह से समझने का। इसकी जिम्मेदारी मीडिया को उठानी चाहिए। हमारा काम है कि हम लोग शांति बनाए रखें। मैं सभी से अमन और चैन की अपील करती हूं।"

पाकिस्तानी कलाकारों को पहले ही बैन कर चुका है भारत...

वहीं फहाद मुस्तफा ने ट्वीट करते हुए लिखा- ''जंग कभी भी इस बात का फैसला नहीं कर सकती कि कौन सही है।'' बता दें कि पुलवामा पर हुए आतंकी हमले के बाद भारत में पाकिस्तानी कलाकारों के काम करने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया गया है। पाकिस्तानी सिंगर आतिफ असलम सलमान खान की फिल्म 'भारत' में गाना गाने वाले थे, लेकिन पाक की तरफ से की गई नापाक हरकत के बाद उन्हें इससे हटा दिया गया।

