शाहरुख खान के साथ काम कर चुकी एक्ट्रेस ने लगाया पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, 'गोपी बहू' ने दे दिया करारा जवाब

मुंबई. जम्मू- के पुलवामा में शहीद हुए 40 जवानों का बदला लेने के लिए जब ने में 350 आतंकी मारे तो वहां हड़कंप मच गया। पाकिस्तान के वे कलाकार भी बोल पड़े, जो बॉलीवुड में काम करने के बावजूद भारतीय जवानों की शहादत पर दो शब्द नहीं निकाल सके। के साथ फिल्म 'रईस' में काम कर चुकीं माहिरा खान ने अपने ट्वीट में भारतीय एयरफोर्स के कदम की आलोचना की है। उन्होंने लिखा है, "बेहूदा कुछ नहीं। युद्ध का जश्न मनाने से बड़ी बेवकूफी कोई नहीं। दिमाग से काम लो, पाकिस्तान जिंदाबाद।''

Nothing uglier. Nothing more ignorant than cheering for war. May sense prevail.. Pakistan zindabad. https://t.co/sH0VGGAERC — Mahira Khan (@TheMahiraKhan) February 26, 2019

माहिरा को टीवी की गोपी बहू ने दिया करारा जवाब...

- सीरियल 'साथ निभाना साथिया' में गोपी बहू का किरदार निभा चुकीं देवोलिना भट्टाचार्जी ने माहिरा को करारा जवाब देते हुए लिखा है, "बेहूदगी तब होती है, जब कोई इसे महसूस करता है और आतंक के खिलाफ हुए युद्ध की आलोचना करता है। बुरा मत मानिएगा, देश का प्यार हमें अंधा बना देता है, आतंकवाद नहीं।" देवोलिना के ट्वीट पर उनकी एक फैन ने रिप्लाई करते हुए लिखा है, "वाह बेतरीन जवाब देवोलिना। हिंदुस्तान में कई आस्तीन के सांपों ने दूध पिया है। अब कर्ज चुका रहे हैं पाकिस्तान जिंदाबाद बोलकर।"

Ugliest would be then if anyone feels uglier & criticise a war against terrorism...Never mind.Nation's love indeed make us blind but not terrorism. #JaiHind 🇮🇳🙏🏻😊 — Devoleena Bhattacharjee (@Devoleena_23) February 27, 2019

वाह बेहतरीन जवाब देवोलीना,🙌हिंदुस्तान में कई आस्तीन के साँपो ने दूध पिया है।अब कर्ज चुका रहे है पाकिस्तान जिंदाबाद बोलकर — Aayushi (@Aayuchinu) February 27, 2019

दोनों देशों के सोशल मीडिया यूजर्स भड़के

- - माहिरा के ट्वीट पर रिएक्शन देते हुए एक इंडियन सोशल मीडिया यूजर ने लिखा है, "महिरा जी हमने ना आपकी आवाम पर अटैक किया और ना आपके सोल्जर्स पर...हमने उन आतंकियों को मारा है तो क्यों न करें सेलिब्रेशन। आप भी करो सेलिब्रेशन। थैंक्स बोलो IAF को...गंदगी साफ़ हुई है।" एक अन्य यूजर का कमेंट है, "दोबारा हिंदुस्तान की धरती पर अपना सड़ा हुआ पांव मत रखना चुड़ैल।" एक अन्य यूजर ने लिखा है, "भिखारिन...काम मिलेगा तो आएगी क्या में?" ख़ास बात यह है कि माहिरा को पाकिस्तानी आवाम भी खूब सुना रही है। एक यूजर ने उनसे पूछा है, "क्या तुम्हे वाकई पाकिस्तान की चिंता है।" एक अन्य यूजर का कमेंट है, "हम तुम्हारे पाकिस्तान छोड़ने का स्वागत करते हैं, हमेशा के लिए भारत चली जाओ।"

Mahira ji humne naa apki awam pe attack kiya hai naa apke soldiers pe humne unn atankiyo ko Mara hai to kyun naaa kare celebration aap bhi Karo celebration.... Thanks bolo IAF ko Gandagi saff hui hai 💪#IndiaStrikesBack#surgicalstrike2#Balakot — Mahiya's Girl 😘 (@KinjalDamor) February 26, 2019

No body wants war but if u know thr r animals that can bite ur kid...u definitely gonna kill that animal!

Plain,simple..

Bharat Mata ki Jai🙏 — Ankit Narayan (@ankitnarayan) February 26, 2019

Dobara Hindustan ki dharti pr apna sada hua paon Mt Rakha chudail... — Vrushali (@missvrushali) February 27, 2019

Do you really care about the people on Pakistan? — Psychopath 🇵🇰 (@pk_directioner) February 26, 2019