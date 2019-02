पुलवामा हमले पर पाकिस्तानी एक्ट्रेस से मांगा गया जवाब तो बोली- पहले जज करना बंद कीजिए, दूसरी बात इंसानियत पहले है

मुंबई. पाकिस्तानी एक्ट्रेस मावरा हॉकेन बॉलीवुड फिल्म 'सनम तेरी कसम' (2016) में काम कर चुकी हैं। उन्होंने जम्मू-कश्मीर के पुलवामा में हमले में शहीद हुए 40 जवानों पर रिएक्शन दिया है। हालांकि, उन्होंने आगे से रहकर नहीं, बल्कि एक ट्विटर यूजर के सवाल के बाद यह रिएक्शन दिया। दरअसल, मावरा ने रविवार को ट्विटर पर आस्क मावरा सेशन रखा था। इसी दौरान फैन्स ने उनसे कई सवाल किए। एक यूजर ने पूछे पुलवामा हमले पर विचार...

- एक इंडियन यूजर ने कमेंट बॉक्स में लिखा, "पुलवामा हमले पर आपका कहना क्या है? मैं यह जानना चाहता हूं। मुझे मालूम है कि आप जवाब नहीं देंगी, फिर भी मैंने सवाल किया।" यूजर का सवाल देख मावरा ने लिखा, "मैं कुछ कहूं, उससे पहले ही आपने कल्पना कर ली। सबसे पहले जज करना बंद कीजिए। दूसरी बात इंसानियत पहले है। जाने वाली हर जान इंसानी जान है। यह दिल को झटका देने वाली घटना है। सब्र और दुनिया के हर हिस्से से प्यार की दुआ करती हूं। तीसरी बात अगर कोई कुछ नहीं कह रहा तो नफरत करना भी बंद कर दीजिए।"

You assumed what I would do before I did it so first things first stop judging.

2: humanity first. Every life lost is a human life lost. It’s heartbreaking!!!! Praying for sabr & more love on this side of the world.

3: stop the hate just in case someone isn’t expressive #ASKMAWRA https://t.co/QhnCsPa5ry