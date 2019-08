Dainik Bhaskar Aug 27, 2019, 08:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पिछले दिनों रिलीज हुए गाने प्राडा को लेकर पाकिस्तानी एक्ट्रेस मेहविश हयात ने बॉलीवुड पर गाने चुराने का आरोप लगाया है। मेहविश ने एक ट्वीट कर जुनैद जमशेद के गाने को चोरी करने की बात कही है। मेहविश ने यह बयान पाकिस्तानी मीडिया को दिया था। जिसके बाद इसे ट्विटर पर शेयर किया है।

हमें ही गालियां देते हैं, हमारे ही गाने चुराते हैं: मेहविश ने लिखा है- मुझे यह बेहद अजीब लगता है कि एक तरफ बॉलीवुड पाकिस्तान को हर मौके पर गालियां देता है। दूसरी ओर हमारे गीतों को बिना किसी स्वीकृति के चुराता रहता है। कॉपीराइट उल्लंघन और रॉयल्टी भुगतान से उन्हें कोई मतलब ही नहीं है।

जुनैद जमशेद के गाने की कॉपी : प्राडा गाने को पाकिस्तान के वाइटल साइन के गाने 'गोरे रंग का जमाना' से मिलता-जुलता बताया है। ट्विटर पर कई पाकिस्तानी यूजर्स ने इसे हाईलाइट और मेहविश ने भी उनकी हां में हां मिलाई।

शाहरुख को भी घेर चुकी है मेहविश : कुछ दिन पहले मेहविश ने शाहरुख खान के नेटफ्लिक्स शो 'बार्ड ऑफ ब्लड' की भी निंदा की थी। मेहविश ने लिखा था- आखिर उस बात को सही साबित किया है जिसे मैं कब से कहती आ रही हूं। एक और कमजोर और पाकिस्तान विरोधी प्रोजेक्ट। क्या हम अब जागेंगे और समझेंगे कि बॉलीवुड का एजेंडा क्या है? शाहरुख खान, देशभक्त बनिए, कोई आपको इससे नहीं रोकेगा लेकिन हमें गालियां देकर नहीं।

This just vindicates what I have been saying for so long. Another week & yet another anti-Pakistan project. Now can we wake up, smell the coffee & see Bollywood’s agenda for what it is?@iamsrk Be patriotic, nobody is stopping you - just don’t do it at the expense of vilifying us. https://t.co/iCElRpJAa1