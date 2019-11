Dainik Bhaskar Nov 04, 2019, 04:42 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. पाकिस्तानी गायिका राबी पीरजादा ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को छोड़ दिया है। ये फैसला उन्होंने सोशल मीडिया पर अपने निजी फोटोज और वीडियो वायरल होने के बाद लिया। राबी वही सिंगर है, जिसने दो बार सोशल मीडिया के जरिए भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को धमकियां दी थीं। इनमें से एकबार वो अजगर सांपों के साथ नजर आई थी, वहीं दूसरी बार उसने आत्मघाती हमलावरों जैसी जैकेट पहनकर मोदी के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हुए उन्हें धमकी दी थी।

राबी ने सोमवार को एक ट्वीट करते हुए अपने फैसले की जानकारी दी। उर्दू में किए इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, 'मैं राबी पीरजादा शोबिज को छोड़ रही हूं। अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ करे और मेरे प्रति लोगों का गुस्सा कम करे।' इसके अलावा पाकिस्तान के एक प्रमुख अखबार के साथ हुई बातचीत में भी राबी ने अपने फैसले की पुष्टि की।

میں رابی پیرذادہ شوبز سے کنارہ کشی اختیار کرتی ہوں ۔ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے۔ اور میرے حق میں لوگوں کا دل نرم کرے۔



وَتُعِزُ مَن تَشَاء وَتُذِلُ مَن تَشَاء#SaveaSoul — Rabi Pirzada (@Rabipirzada) November 4, 2019

हाल ही में लीक हुआ था राबी का अश्लील वीडियो

बीते हफ्ते राबी का एक प्राइवेट वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसमें वो टॉपलेस अवस्था में डांस करती दिख रही थीं। इसके बाद पाकिस्तान में उनकी जमकर आलोचना हुई थी, साथ ही लोगों ने उन्हें जमकर ट्रोल भी किया था। इसी वजह से शुक्रवार को उनका नाम पाकिस्तान में ट्विटर पर ट्रेंड भी करने लगा था। इस विवाद के बाद ही पीरजादा ने शोबिज छोड़ने का फैसला ले लिया।

राबी ने केंद्रीय जांच एजेंसी से की शिकायत

लीक हुए वीडियो के मामले में राबी ने एफआईए (फेडरल इंवेस्टिगेशन एजेंसी) से शिकायत की है। जिसके बाद एफआईए ने जांच शुरू करते हुए फेसबुक को चिट्ठी लिखकर उस व्यक्ति के बारे में जानकारी मांगी है, जिसने उस वीडियो को पहली बार सोशल मीडिया पर लीक किया था।

यूजर्स ने पाक सेना के प्रवक्ता पर लगाया इल्जाम

वीडियो लीक होने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने इसके पीछे पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता मेजर जनरल आसिफ गफूर का हाथ बताया। कुछ दिनों पहले आइटम सॉन्ग के खिलाफ बोलने की वजह से राबी ने गफूर पर तंज कसा था। इसी वजह से लोगों को लगा कि इसका बदला लेने के लिए ही गफूर ने वीडियो लीक करवाया है। हालांकि ज्यादातर लोगों ये राबी के एक्स ब्वॉयफ्रेंड की करतूत लगी।

she criticized asif ghafoor and her pictures and videos got leaked after 1 hours — Maaz Siddiqui (@m_siddiq7) November 1, 2019

leaks came after she criticized ghafoor for defending item song.. hence everyone doubting him — Muhandis (@TheMuhandiss) November 1, 2019

Rabi Pirzada’s video spread by her ex boyfriend. He had her iCloud password.

Please don’t share this video. We should not spread private things of anyone just for few RTs And Likes.

#RabiPirzada #FridayThoughts pic.twitter.com/juSlAe3UOC — S y e D A ح M E D•__👽 (@Syed_Ahmed05) November 1, 2019