Dainik Bhaskar Jun 22, 2019, 06:41 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बिहार एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम (एईएस) की वजह से चर्चा में है। यहां अब तक 108 बच्चों की मौत हो चुकी है। शनिवार सुबह तक 173 बच्चे इस बीमारी के चलते जान गंवा चुके हैं। सबसे ज्यादा मामले मुजफ्फरपुर में सामने आए हैं। लगातार बढ़ रहे मौत के आंकड़ों पर बॉलीवुड एक्टर पंकज त्रिपाठी ने चिंता जताई है। उन्होंने इसके साथ ट्विटर पर कई सवाल भी उठाए हैं जिसपर अभिनेत्री ऋचा चड्ढा ने भी अपनी भावनाएं व्यक्त की हैं।

पंकज बोले-हम किस सदी में जी रहे: पंकज त्रिपाठी ने लिखा-मुजफ्फरपुर की घटना के अंदर तक झंकझोर कर रख दिया है। बहुत विचलित महसूस कर रहा हूं। समझ नहीं आता किस-किस को दोष दें। एक देश, एक राज्य, एक समाज और एक व्यक्ति हर स्तर पर हमारी असफलता है यह। हम किस सदी में जी रहे हैं? आत्मा को गिरवी रख कर इमारतें खड़ी कर लेना विकसित कैसे हो सकता है? सरकार, अधिकारी, सिस्टम, समाज, आप और हम सबको मांफी मांगनी चाहिए बच्चों से।

ऋचा ने भी दिया रिएक्शन: ऋचा चड्ढा ने लिखा- 'मैं बस इतना जानती हूं कि यदि किसी विदेशी ताकत ने हमारे देश में घुस कर मासूम बच्चों की जान ले ली होती, तो इस वक्त हम उनके साथ युद्ध कर रहे होते। पर यहां तो सभी लोग अपने हैं। दुखद!'

If a foreign country had killed off so many of our little babies we would be at war right now. 😞💔 https://t.co/YYTtfyUFbJ