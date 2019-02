बॉलीवुड डेस्क. पुलावामा अटैक के 12 दिन बाद मंगलवार को भारत ने पाकिस्तान की सीमा में घुसकर बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया। जिसमें 350 आतंकवादी मारे गए। सेना के इस साहसिक कदम की हर कोई सराहना कर रहा है। भारतीय सेना की बहादुरी के बाद से पाक बौखलाया हुआ भी है और डरा हुआ भी है। पाकिस्तान की एयरफोर्स चुप्पी साधे हुए है। ऐसे में बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार और सांसद परेश रावल ने पाकिस्तानी सिंगर और एक्टर अली जफर की चुटकी ली। परेश रावल ने अली के एक ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा- 'Now speechless!!!'

परेश ने अली के उस ट्वीट पर जवाब दिया जिसमें अली ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की स्पीच को शेयर किया था। ये वही स्पीच थी जिसमें पाक पीएम पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ ना होने की दलीलें दे रहे थे और पाक का दामन साफ होने का दावा कर रहे थे। इमरान खान के इसी बयान को अली ने ट्विटर पर शेयर किया था और उन्हें शाबाशी देते हुए लिखा था - 'what a speech sir'।

Listen with an open heart and mind devoid of ego, bias or hatred. If can’t, listen again after a few days in a moment of peace.#love #peace # #humanity #togetherness above all. PM Imran Khan Address To The Nation | Pulwama Attack | 19 Feb 2019 - YouTube https://t.co/wSXu5mNeeM