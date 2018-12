प्रियंका चोपड़ा के बाद अब उनकी बहन परिणीति करने जा रहीं शादी? इन खबरों पर एक्ट्रेस ने तोड़ी चुप्पी, बोलीं- जब भी मैं शादी करने जाऊंगी तो खुशी से सबतो बताऊंगी

मुंबई. प्रियंका चोपड़ा की शादी की खबरों के बाद उनकी कजिन बहन की शादी को लेकर खबरें आ रही हैं। खबरें हैं कि परिणीति चरित देसाई नाम के लड़के को डेट कर रही हैं और जल्द उसी से शादी करने वाली हैं। कहा जा रहा है परिणीति और चरित अपने रिश्ते को अगले पायदान पर ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हालांकि परिणीति ने खुद ही इस तरह की खबरों का खंडन किया और इन कयासों पर पूर्ण विराम लगा दिया है। परिणीति ने एक मशहूर अखबार की रिपोर्ट ट्विटर पर शेयर करते हुए लिखा, "पूरी तरह निराधार और झूठा!! जब भी मैं शादी करने जाऊंगी मैं खुशी से इसकी घोषणा करूंगी।" बता दें, परिणीति और चरित के बीच रिश्ते की शुरुआत ड्रीम टीम टूर 2016 के दौरान हुई थी।

ABSOLUTELY BASELESS AND UNTRUE!! I will happily announce whenever I am getting married! @MumbaiMirror pic.twitter.com/JJGb61XbGy