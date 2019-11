Thank u so much guys for your immerse love for #tumhiaana . Love u all ❤️❤️❤️ @tseries.official @bhushankumar @sidmalhotra @tarasutaria @milapzaveri @jubin_nautiyal @shivamchanana @adityadevmusic @kunaalvermaa @rajchanana @vivinsachdeva @payaldevofficial

A post shared by Payal Dev (@payaldevofficial) on Oct 23, 2019 at 1:36am PDT