धारा 370 को लेकर भड़कीं बॉलीवुड एक्ट्रेस, बोलीं - इसे नहीं हटा सकते तो कश्मीर के मुस्लिमों को बाहर निकाल दो 

. धारा 370 को लेकर ने एक विवादित ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है, "अगर से धारा 370 हटाई नहीं जा सकती है तो वहां से मुस्लिमों को बाहर निकाल दो। केंद्र सरकार को इसे रक्षा क्षेत्र बनाना चाहिए। बहुत से ऐसे कश्मीरी हैं जो अन्य शहरों में रहने भी लगे हैं। कश्मीर हमेशा ही भारत का हिस्सा रहेगा बेशक कश्मीरी रहें या ना रहें।" इसके साथ ही उन्होंने लिखा, पंडितों को बाहर निकाल दिया, अब मुस्लिमों को भी निकाल देना चाहिए।" दरअसल, पुलवामा हमले के बाद धारा 370 हटाने की मांग की गई थी और महबूबा मुफ्ती का कहना था, 'अगर धारा 370 हटाई जाएगी तो इस पर हमें फिर से विचार करना पड़ेगा कि कश्मीर भारत का हिस्सा बनेगा या नहीं।'

सोशल मीडिया यूजर्स कर रहे कमेंट्स...

पायल रोहतगी के पोस्ट लिखने के बाद कई यूजर्स भड़क उठे और तरह-तरह के रिएक्शन दे रहे हैं। एक यूजर ने तो लिखा, "चिंता मत करो तुम्हें भी इलेक्शन के लिए टिकट मिल जाएगा।" वहीं दूसरे ने लिखा, "ये किसी समस्या का हल नहीं है और ये इतना आसान भी नहीं है।" वहीं अगर बात की जाए पायल रोहतगी की तो वो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं उन्होंने 'ढोल' जैसी फिल्मों में काम किया है।



ने लिखी थी पोस्ट

वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखी थी, "जम्मू-कश्मीर में भारतीयों पर संपत्ति खरीदने पर रोक लगाना 'संवैधानिक रूप से कमजोर' और 'भेदभाव' है। कई लोग यहां की समस्याओं का गलत फायदा उठाते हैं। लोकल लोगों को आर्थिक सहायता सही से नहीं मिल पाती है। पीएम मोदी 11 अप्रैल को होने वाले चुनाव में राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर की समस्या पर चुनाव लड़े रहे हैं।" इस पर महबूबा मुफ्ती पलटवार करती हैं और कहती हैं, "धारा 370 हटाना आसाना बात नहीं है। अगर हट गई तो जम्मू-कश्मीर से आपके संबंध खत्म हो जाएंगे।"

If Article 370 can’t be removed then ask #KashmiriMuslims 2 evict Kashmir. Centre should make it #Defence area. Kashmiris start living in other cities of 🇮🇳. Kashmir will always be a part of India whether it has Kashmiris in it or no. U guys threw Pandits out, now evict Muslims. pic.twitter.com/xcYlSXhFTr