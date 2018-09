एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने कहा - नेहरू-गांधी परिवार की हिस्ट्री के कारण कांग्रेस तीन तलाक कानून को पास नहीं होने दे रही थी

एंटरटेनमेंट डेस्क. तलाक, तलाक, तलाक। बस इतना कहा और खत्म हो गया रिश्ता। लेकिन अब इस देश में ऐसा नहीं हो पाएगा। जो ऐसा करेगा उसे तीन साल की सजा होगी। केंद्र सरकार ने बुधवार एक बार में देने को अपराध करार देने वाला अध्यादेश जारी किया और राष्ट्रपति ने इसे मंजूरी भी दे दी। इस पर अलग -अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है। लेकिन एक्ट्रेस ने तीन तलाक की प्रथा अब तक बने रहने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया है। पायल ने एक प्लेकार्ड के साथ ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने कांग्रेस पर बड़ा हमला किया है। साथ ही लिखा है कि किस तरह से तीन तलाक के कारण मुस्लिम औरतों पर जुल्म हो रहा था।

कांग्रेस इसलिए पास नहीं होने दे रही थी तीन तलाक विरोधी का कानून

पायल ने प्लेकार्ड के साथ ट्वीट किया - 'नेहरू-गांधी फैमिली ट्री के मुताबिक, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा जी के पति मिस्टर फीरोज मुस्लिम या पारसी थे। और यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी तीन तलाक कानून को पास नहीं होने दे रही थी। तीन तलाक अध्यादेश पर उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या वे खुश हैं या फिर उदास।'

As per #NehruGandhi family tree, Mr. Feroze, the husband of Late Former PM Indira Ji, was a Muslim or Parsi so is that the reason @INCIndia was not letting the #TripleTalaqLaw pass till now🤔 What are their reactions to #TripleTalaqOrdinance 🙂 R they happy 😃 or sad 😔 pic.twitter.com/UjmqgxwnbX

प्लेकार्ड पर दिखाया औरतों का दर्द

पायल ने प्लेकार्ड पर लिखा- 'मैं हिंदुस्तान हूं। मैं खुश हूं। आजादी के 70 सालों तक एक वस्तु की तरह व्यवहार किया जाता रहा। बगैर बताए हुए रिप्लेस कर दिया जाता था। पति द्वारा मौखिक रूप से तलाक दे दिया जाता था। अब तीन तलाक पर अध्यादेश आने से मुस्लिम महिलाओं को इंसाफ मिल गया है।'

