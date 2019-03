Dainik Bhaskar Mar 22, 2019, 06:23 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रधानमंत्री पर बन रही बायोपिक 'पीएम नरेंद्र मोदी' 5 अप्रैल को रिलीज हो रही है। इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है। ट्रेलर को यूट्यूब सहित कई मीडिया प्लेटफॉर्मस पर रिलीज किया गया है। फिल्म ऐसे वक्त पर आ रही है जब लोकसभा चुनाव को लेकर देश में माहौल गर्म है। किसी को पीएम मोदी के जीवन को देखना है तो वहीं कुछ लोग इस फिल्म को चुनावी प्रोपेगेंडा मानते हुए इस पर जोक्स बना रहे है। फिल्म में मोदी के किरदार में विवेक ओबेरॉय हैं। इसमें मोदी के बचपन में उनके चाय बेचने से लेकर पीएम बनने तक के सफर को दिखाया गया है। विवेक ने अपने ट्विटर हैंडल पर फिल्म का ट्रेलर शेयर किया। ट्रेलर आउट होते ही सोशल मीडिया पर इसे लेकर कई लोगों के फनी रिएक्शन आ रहे है। विवेक की एक्टिंग से लेकर इसके डायलॉग्स पर भी खूब मजे लिए जा रहे हैं।

मोदी को बताया विवेक से बेहतर एक्टर

But everyone must admit , MODI is a better actor than Vivek😊 — ನಾಗರಿಕ/citizen Khaleel AK (@beyondkhaleel) March 20, 2019

फिल्म को बताया दूरदर्शन की लो बजट फिल्म

ये ट्रेलर देखकर दूरदर्शन की लो बजट टेलीफिल्मों की याद आ गई😂 — Republic ऑफ Fekoslovakia (@Fekoslovakian) March 21, 2019

मूवी को कहा नकली

Mujhe Laga bus uska degree nakli hai saala uska movie bhi nakli Nikla 🤦🤷🤷 — vamsi (@ismavvv) March 20, 2019

साल की सबसे अच्छी कॉमेडी फिल्म

Best movie of 2019 — Arun Choudhary (@ArunCho82933096) March 21, 2019

विवेक को दी एक्टिंग सीखने की सलाह

Lol. Work on your acting skills and learn it from the one whom you are portraying in this movie. It would be good if the makers had cast the original feku in it. 😂🙏 — Chowkidaar Hi Chor Hai. (@hotnicprav) March 21, 2019

तारीफ की आड़ में उड़ा दिया मजाक

Hum kahein toh kahein kya,karein toh karein kya... WAAH MODIJI WAAAAAAAH 🤣🤣 — Zainab (@zeeeenion) March 21, 2019

बताया सुपर फ्लॉप फिल्म