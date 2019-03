बॉलीवुड डेस्क. भारत-पाकिस्तान के बीच जारी विवाद पर सोशल मीडिया में भारतीय सेना को सपोर्ट करना प्रियंका चोपड़ा के लिए नुकसानदायक साबित हो सकता है। इसी को मुद्दा बनाकर पाकिस्तान के लोगों ने संयुक्त राष्ट्र संघ और यूनिसेफ को टैग करके एक ऑनलाइन पिटीशन शुरू की है। उनकी मांग है कि प्रियंका चोपड़ा को यूनिसेफ के गुडविल एंबेसडर पद से हटा दिया जाए।

प्रियंका ने लिखा था- जय हिंद: भारतीय एयरफोर्स द्वारा पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करने के बाद 26 फरवरी को प्रियंका चोपड़ा ने एक ट्वीट किया था। ट्वीट में भारतीय सेना को चीयर करते हुए उन्होंने 'जय हिंद' लिखा था और साथ में IndianArmedForces का हैशटैग भी दिया था। इसी ट्वीट का पाकिस्तानी लोग विरोध कर रहे हैं। पिटीशन में कहा गया है कि यूनिसेफ की गुडविल एंबेसडर होने नाते उन्हें शांति की बात करनी चाहिए लेकिन ऐसा न करके उन्होंने युद्ध के लिए चीयर किया।

दिसंबर 2016 में प्रियंका बनी थीं गुडविल एंबेसडर: प्रियंका के ट्वीट को रीट्वीट करते हुए पाकिस्तानी एक्ट्रेस अरमीना खान ने लिखा- क्या आपको यूनिसेफ का गुडविल एंबेसडर नहीं माना जाना चाहिए? सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लें और अगली बार जब ये शांति और सद्भावना के मुद्दे पर बोलें तो उन्हें उनकी इस हाइपोक्रेसी के बारे में याद दिलाएं। प्रियंका चोपड़ा को दिसंबर 2016 में यूनिसेफ का गुडविल एंबेसडर बनाया गया था।

WHAT?!!! But aren’t you supposed to be a Good Will ambassador for @UNICEF? Screen shot this everyone and next time she speaks up for peace and goodwill. Let’s remind her of this hypocrisy. https://t.co/Jew88bMtYv