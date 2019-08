फिल्म रिलीज से पहले दिल्ली में खास उप-राष्ट्रपति वैंकया नायडू के लिए फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई। इस दौरान डायरेक्टर निखिल आडवाणी, लीड एक्टर जॉन अब्राहम, मृणाल ठाकुर और कुछ अन्य टीम मेंम्बर यहां मौजूद रहे। नायडू ने फिल्म कास्ट के साथ फोटो ट्विटर पर शेयर की।

वैंकया नायडू का ट्वीट

Actors Shri John Abraham and Shri Mrunal Thakur along with the Director Shri Nikkhil Advani and the team of the film #BatlaHouse called on me, in New Delhi today. @TheJohnAbraham @mrunal0801 @nikkhiladvani @BatlaHouseFilm pic.twitter.com/mhZzWGa4NZ