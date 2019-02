बॉलीवुड डेस्क. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की बायोपिक बन रही है। फिल्म का नाम है पीएम मोदी। इस फिल्म में जरीना वहाब प्रधानमंत्री की मां हीराबेन मोदी का किरादार निभाएंगी। वहीं, उनकी पत्नी जसोदाबेन का किरदार निभाने के लिए बरखा बिष्ट सेनगुप्ता को कास्ट किया गया है। यह जानकारी तरन आदर्श ने ट्वीट करके दी।

IT'S OFFICIAL... Zarina Wahab to portray PM Narendra Modi’s mother and Barkha Bisht Sengupta to enact the part of his wife in the biopic #PMNarendraModi... Stars Vivek Anand Oberoi... Directed by Omung Kumar... Produced by Suresh Oberoi and Sandip Ssingh... Official look: pic.twitter.com/KdbBLN7ujI