विवादों से निकली 'पीएम नरेंद्र मोदी', लोकसभा चुनाव के पहले दिन रिलीज होगी बायोपिक, डेट हुई फाइनल

. 'पीएम नरेंद्र मोदी' की रिलीज डेट की ऑफिशियली घोषणा हो गई है। विवेक ओबरॉय ने फिल्म का पोस्टर अपने इंस्टा अकाउंट पर शेयर किया है जिस पर फिल्म की रिलीज डेट 11 अप्रैल लिखी हुई है। उन्होंने इसके साथ कैप्शन लिखा, "सपोर्ट करने के लिए आप सभी का धन्यवाद और इंडियन ज्यूडिशियरी को भी धन्यवाद। हम आशा करते हैं कि फिल्म आपको पसंद आएगी और इंस्पायर भी करेगी।" बायोपिक फंसी थी विवादों में...

'पीएम नरेंद्र मोदी' काफी समय से ही विवादों के घेरे में थी। पहले ये फिल्म 12 अप्रैल को रिलीज की जानी थी लेकिन मेकर्स ने इसे बदलकर 5 अप्रैल कर दिया था। जिसके बाद इस पर कांग्रेस ने निशाना साधा था। उनका कहना था कि इसे लोकसभा चुनाव के मद्देनजर रिलीज किया जा रहा है। इससे जनता का ब्रेन वॉश होगा। इसके अलावा उनका कहना था कि अगर ये फिल्म चुनाव से पहले रिलीज होगी तो आचार संहिता का उल्लंघन होगा। इस मामले को लेकर कांग्रेस के एक नेता ने दिल्ली चुनाव आयोग का भी रुख किया था। इसके अलावा मुंबई हाईकोर्ट में याचिका भी दायर की गई थी।

जावेद अख्तर ने फिल्म में क्रेडिट पर जताई थी नाराजगी

पीएम की बायोपिक कई विवादों से गुजर चुकी है। जावेद अख्तर ने फिल्म में क्रेडिट दिए जाने पर काफी नारजगी जताई थी। जिससे मेकर्स और इनके बीच सोशल वार भी हो गया था। अब वे बीते दिन ही एक बार फिर से इसके मेकर्स पर भड़क उठे थे। इस बार उनका अपना पर्सनल मामला नहीं था बल्कि एआर रहमान को क्रेडिट ना दिए जाने का मामला था। उनका कहना था, "मेकर्स ने मेरे लिखे एक पुराने गाने को रीमेक किया है और क्रेडिट भी दिया। हालांकि इसके ओरिजनल कंपोजर एआर रहमान हैं तो उन्हें इसका क्रेडिट क्यों नहीं दिया गया ?"

Thank you to each and every one of you for your blessings, love and support. Thank you to the Indian Judiciary. We hope you like the film and that it inspires you all! #PMNarendraModi 🙏 Jai Hind 🇮🇳 @omungkumar @officialsandipssingh @oberoi_suresh @anandpandit @tseries.official

