Dainik Bhaskar Sep 12, 2019, 01:40 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्लास्टिक फ्री बोतल का इस्तेमाल करने के लिए 'कुली नं. 1' की टीम की सराहना की है। गुरुवार को उन्होंने फिल्म के लीड एक्टर वरुण धवन की 12 दिन पुरानी पोस्ट पर रिप्लाई करते हुए लिखा है, "कुली नं. 1 की टीम की ओर से शानदार कदम। देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने में फिल्मी दुनिया का योगदान देख बहुत खुश हूं।"

Superb gesture by the team of #CoolieNo1 ! Happy to see the film world contributing towards freeing India from single use plastic. https://t.co/bPXFgHz2I4

यह थी वरुण धवन की पोस्ट

वरुण धवन ने 1 सितंबर को ट्विटर पर एक फोटो शेयर की थी, जिसमें फिल्म की पूरी टीम हाथों में स्टील की बोतल रखे नजर आ रही थी। वरुण ने लिखा था, "प्लास्टिक मुक्त राष्ट्र और उसे लेकर हमारे प्रधानमंत्री का प्रयास समय की मांग है। हम छोटे-छोटे बदलाव कर ऐसा कर सकते हैं। 'कुली नं. 1' के सेट पर अब सिर्फ स्टील बोतल का इस्तेमाल होगा।"

पीएम के ट्वीट पर प्रोड्यूसर का रिप्लाई

पीएम मोदी के ट्वीट पर फिल्म के प्रोड्यूसर जैकी भगनानी ने रिप्लाई किया है। उन्होंने लिखा है, "शुक्रिया पीएम नरेंद्र मोदी सर। हम पर्यावरण बचाने के लिए आपके द्वारा शुरू की गई पहल का छोटा सा हिस्सा बनकर बहुत खुश हैं।" वरुण धवन ने भी पीएम का शुक्रिया अदा किया है।

Thank you PM @narendramodi sir. We are glad to have played a small part to the initiative started by you in saving the environment and bringing in change.#CoolieNo1 #SingleUsePlasticFree https://t.co/YNiapdbO5h