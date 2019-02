पटना. पटना पुलिस सनी लियोनी को तलाश रही है। यह चर्चित अभिनेत्री सनी लियोनी नहीं। शास्त्रीनगर थाना पुलिस उस शातिर लियोन का सुराग लगाकर गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने में जुटी है, जिसने पीएचईडी के जूनियर इंजीनियर, सिविल के संविदा पर बहाली के लिए ऑनलाइन आवेदन दिया और मेरिट लिस्ट में टॉप पर है।

विभाग ने 18 फरवरी को जब ऑनलाइन अभ्यर्थियों का दावा और आपत्ति के लिए मेरिट लिस्ट जारी की तो सनी लियाेन टॉप पर थी। उसे एनआईसी सॉफ्टवेयर ने 98.50 अंक देकर टॉप में रखा गया। विभाग ने जब इसके ऑनलाइन आवेदन की जांच की तो पता चला कि किसी शरारती तत्व ने आवेदक के रूप में सनी लियोन का नाम देकर यह हरकत की है। इस बारे में पीएचईडी के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने गुरुवार को शास्त्रीनगर थाना में केस दर्ज करा दिया। सचिवालय डीएसपी आरके प्रभाकर ने बताया कि पुलिस उस शातिर का सुराग लगाने के साथ गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी करने में जुटी है।

आवेदन में फोटो अभिनेत्री का, पर पता पटना का

मेरिट लिस्ट में टॉपर सनी लियोनी के नाम से आवेदन देने वाले ने अभिनेत्री सनी लियोनी का ओरिजनल फोटो लगाया है। आवेदन में दिया गया एड्रेस पटना का है। हालांकि, पूरा पता नहीं है। आवेदन में मोबाइल नंबर 8929363539 है। ट्रू कॉलर में यह नंबर अलिशा मेल एस्कॉट्र्स के नाम से दिखा रहा है। आवेदन में शातिर ने अपना ई-मेल alisaais@gmail.com दिया है।

मैट्रिक में 90% व डिप्लोमा में 98% अंक, अनुभव प्रमाणपत्र भी

विभाग ने जब इस टॉपर के आवेदन की जांच की तो पता चला कि उसने जो प्रमाणपत्र और अनुभव प्रमाणपत्र दिया है, वह सनी लियोनी पिता लियोनी लियोनी के नाम से है। उसके मैट्रिक के अंकपत्र में 90 फीसदी मार्क्स और डिप्लोमा में 98 प्रतिशत नंबर है। उसने दो संस्थानों में काम करने का अनुभव पत्र भी दिया है।

मेरिट लिस्ट में टॉप तीन में अन्य दो पर भी शक

आवेदन करने वाले टॉप तीन अभ्यर्थियों में सनी लियोनी के बाद दूसरे स्थान पर जो आवेदन आया है, उसका नाम निर्मल चक्रवर्ती है। निर्मल के पिता का नाम ओमपुरी है। तीसरे स्थान पर आवेदक का नाम बीभीसीसी बीएनएनबी व पिता का नाम एमजीजीभीजीएचएचएनएनएनएन है। विभाग को शक है कि ये दोनों आवेदन भी किसी शातिर ने ही भेजा है।

काउंसिलिंग में हाेगी जांच सभी बिंदुओं पर : सचिव

पीएचईडी के सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने कहा कि विभाग, सभी अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिलाती है कि काउंसलिंग में सभी बिंदुओं की जांच की जाएगी ताकि किसी भी हालत में गलत अभ्यर्थी का चयन न हो। उन्होंने कहा-आवेदन में अभ्यर्थियों में जो डेटा दिया है, उसका पूरा साक्ष्य काउंसलिंग में लाना है। सॉफ्टवेयर ने मेरिट लिस्ट बनाया है। सूची जारी कर दावा व आपत्ति मांगी गई थी। यह लिस्ट, नियुक्त होने के लिए कोई मेरिट लिस्ट नहीं है।

सनी लियोन का ट्वीट

वाह! मैं बहुत खुश हूं कि किसी ने मेरे नाम से सफलता हासिल की है। बहुत अच्छा।

HAHA, Im so glad the OTHER me has scored so well !!!!! lol... https://t.co/dV1RTQTN5J