बॉलीवुड डेस्क. करण जौहर की अपकमिंग फिल्म ‘केसरी’ 21 मार्च को रिलीज होने वाली है। इस फिल्म के साथ करण के बैनर तले बनी दूसरी फिल्म ‘कलंक’ का टीजर दिखाया जाएगा। इस मल्टीस्टारर पीरियड फिल्म में कई बड़े कलाकार होंगे। करण इसे ग्रैंड लेवल पर रिलीज किया जाएगा। इसका ट्रेलर मार्च के दूसरे या तीसरे हफ्ते में रिलीज होगा। यह फिल्म लंबे समय से सुर्खियों में बनी हुई है और यही वजह है कि मेकर्स फिल्म का बेस्ट टीजर लाने में व्यस्त हैं।

वहीं, इूसरी ओर अनुपम खेर ने अपने ट्विटर अकाउंट पर अपकिमंग फिल्म ‘वन डे’ का पोस्टर शेयर किया है। उन्होंने सस्पेंस बनाते हुए लिखा... नौकरी से रिटायर हुआ हूं, जिंदगी से नहीं - ‘मेरी अगली फिल्म ‘वन डे’ का पोस्टर शेयर कर रहा हूं जिसे अशोक नंदा ने डायरेक्ट किया है। उम्मीद है आपको ये पसंद आएगा।’ तस्वीर देखकर लगता है कि अनुपम इस फिल्म में वकील या जज बने हैं।

Presenting the teaser poster of my next film #OneDay directed by Ashok Nanda. नौकरी से रिटायर हुआ हूँ, ज़िंदगी से नहीं।Hope you like it!!! 🙏😎#EveryCrimeRevealsAStory pic.twitter.com/nAx1gbZyRY