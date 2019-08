Dainik Bhaskar Aug 23, 2019, 07:55 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. बाहुबली स्टार प्रभास की अपकमिंग फिल्म साहो 300 करोड़ से ज्यादा के बजट में बनकर तैयार हुई है। साहो तेलुगु की पहली ऐसी फिल्म है जिसे माइक्रो ब्लॉगिंग प्लेटफार्म ट्विटर पर हैशमोजी (इमोजी) मिला है। श्रद्धा कपूर, नील नितिन मुकेश स्टारर फिल्म 30 अगस्त को रिलीज होने वाली है।

श्रद्धा ने शेयर किया हैशमोजी : श्रद्धा कपूर ने साहो के इस स्पेशल इमोजी को हैशमोजी नाम से अपने ट्विटर अकांउट पर शेयर किया है। उन्होंने ट्विटर इंडिया को धन्यवाद देते हुए लिखा - साहो का ऑफिशियल हैशमोजी, ट्वीट करते समय यूज करें।

It's finally here! Check out the official Saaho Twitter Hashmoji! ☺

Tweet using #Saaho#సాహో#சாஹோ #SaahoInCinemas #WorldSaahoDay



Thank you @TwitterIndia