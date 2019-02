बॉलीवुड डेस्क. फेमस प्रोड्यूसर/डायरेक्टर प्रकाश झा, तुसार हीरानंदानी की फिल्म सांड की आंख में फिर से एक्टिंग नजर आएंगे। फिल्म में वह एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करते दिखाई देंगे। अभी तक उनका रोल रिवील नहीं किया गया है। फिल्म क्रिटिक्स और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने ट्वीट करके यह जानकारी शेयर की।

Prakash Jha joins the cast of #SaandKiAankh... Will enact a pivotal role... Stars Taapsee Pannu and Bhumi Pednekar... Directed by Tushar Hiranandani... Produced by Reliance Entertainment, Anurag Kashyap and Nidhi Parmar. pic.twitter.com/dUQKJux1Ko