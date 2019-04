कन्हैया कुमार के सपोर्ट में उतरा 'सिंघम' का एक्टर, बोला- यह बदलाव की बयार है, एक्टर के बयान पर भड़के सोशल मीडिया यूजर्स ने जमकर लगाई लताड़

मुंबई। लोकसभा चुनाव में इस बार की सीट काफी चर्चा में है। यहां से बीजेपी के के सामने टक्कर देने के लिए सीपीआई (कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियान) ने कन्हैया कुमार को टिकट दिया है। पालिटिकल लोगों के साथ ही बॉलीवुड स्टार्स भी इस बार चुनाव में काफी बढ़-चढ़कर दिलचस्पी दिखा रहे हैं। पिछले दिनों जहां स्वरा भास्कर ने कन्हैया कुमार के समर्थन में प्रचार किया था, वहीं अब 'सिंघम' के एक्टर भी इसमें शामिल हो गए हैं। प्रकाश राज ने बीते शनिवार को बेगूसराय में कन्हैया के लिए वोट मांगे। इसके लिए उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिस पर लोग तरह-तरह से रिएक्ट कर रहे हैं।



प्रकाश राज ने ट्वीट में लिखा- "बेगूसराय में मैं कन्हैया कुमार के साथ घूमा। मैंने यहां लोगों की आंखों में आशा की किरण देखी है। मुझे यहां बदलाव की बयार नजर आ रही है। मुझे उसका साथ देने में गर्व हो रहा है।" कन्हैया के सपोर्ट में किए गए इस ट्वीट के बाद लोग प्रकाश राज पर भड़क गए। एक शख्स ने उन्हें जवाब देते हुए लिखा- '' में लोगों ने घास नहीं डाली तो मुंह मारने यहां चले आए। यहां भी लोगों का मिजाज मोदीमय है।'' वहीं एक और यूजर ने कहा- ''तुम तो गर्व करोगे ही, क्योंकि तुम्हें अपने स्वार्थ से मतलब है।'' एक अन्य यूजर ने तो प्रकाश राज को नक्सली बताते हुए लिखा- ''हम तुम्हें एक्टर समझते रहे, पर तुम तो गद्दार निकले।'' बता दें, प्रकाश राज राजनीतिक मुद्दों पर बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने जाते हैं। कई मौकों पर उन्होंने मोदी सरकार की जमकर आलोचना की है।

#begusarai RISING up to @kanhaiyakumar ..as I travel with him I can see hope in the eyes of the people ..WINDS OF CHANGE ...I can sense empowering n ensuring a #citizensvoice .. I’m proud to be by his side pic.twitter.com/XpNQ7x6XFa