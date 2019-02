सुपरस्टार के बेटे ने ही शेयर कर दी पत्नी की सेमी न्यूड फोटो, वो लेती रही सेल्फी और पति होता गया रोमांटिक, शादी को हुए महज 24 दिन, अब फोटो पर मच रहा बवाल

एंटरटेनमेंट डेस्क. सुपरस्टार और राजनेता राज बब्बर के बेटे-और बहू यानी प्रतीक बब्बर और सान्या सागर की एक फोटो सामने आई है। इस फोटो में प्रतीक-सान्या सेमी न्यूड दिख रहे है। ये फोटो प्रतीक ने वेलेंटाइन डे पर अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की थी। उन्होंने इस पर कैप्शन लिखा था- 'more like it!.. happy valentines! 💋'. फोटो को देखकर सोशल मीडिया पर बवाल मच रहा है और यूजर्स भद्दे कमेंट कर रहे हैं। शादी को हुए है 24 दिन...



- प्रतीक और सान्या की शादी को अभी महज 24 दिन ही हुए है। प्रतीक ने जो फोटो शेयर की है उसमें सान्या सेल्फी ले रही है और प्रतीक उनके साथ रोमांटिक होते नजर आ रहे हैं। फोटो देख एक यूजर ने कमेंट किया- 'बाप देशभक्ति की बातें करता है और बेटा ये कर रहा है'।



- एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'भाई कुछ तो सोचो वो तुम्हारी वाइफ है, कोई ऐसा फोटो पोस्ट करता है क्या'। एक ने लिखा- 'लगता है आज ज्यादा चरस मार ली है। दोनों ही नशे में है'। एक अन्य यूजर ने लिखा- 'देश में इतने सोल्जर शहीद हुए है और तू ऐसे फालतू पोस्ट कर रहा है'।

- एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- पागल हो क्या इतनी अच्छी मां के बेटे हो नाम क्यों डूबा रहे हो'। एक ने लिखा- 'शर्म आनी चाहिए, नही आती तो आबरू बाज़ार में बेच दे'।

- प्रतीक के पिता राज बब्बर एक्टर होने के साथ-साथ पॉलिटिशियन हैं तो वहीं, सान्या के पिता पवन सागर भी राजनेता हैं। फर्क इतना है कि राज बब्बर जहां कांग्रेस नेता हैं तो वहीं, पवन सागर बहुजन समाज पार्टी (BSP) लीडर हैं और पार्टी की चीफ मायावती के बेहद करीबी हैं।



ऐसी है लव स्टोरी

एक इंटरव्यू में प्रतीक ने बताया था- 'सान्या के साथ रिश्ते की शुरुआत वन नाइट स्टैंड से हुई थी। आगे की मीटिंग्स में हम एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमारे बीच काफी कुछ कॉमन है। इसलिए हमें एक दूसरे की कंपनी अच्छी लगने लगी। हम एक दूसरे के प्यार में पड़ गए'। बता दें कि सान्या पेशे से राइटर, डायरेक्टर और एडिटर हैं। उन्होंने NIFT से ग्रैजुएशन किया है।



- प्रतीक की प्रोफेशनल लाइफ की बात की जाए तो वे टाइगर श्रॉफ के साथ 'बागी 2' में नजर आए थे। हाल में उनकी वेब सीरीज 'फोर मोर शॉट्स प्लीज' रिलीज हुई है। इसके अलावा वे नितीश तिवारी की 'छिछोरे' में नजर आएंगे।