17 महीने की बेटी की खुशी के लिए नाची 3 महीने की प्रेग्नेंट ईशा देओल, पहनाई अपने जैसी साड़ी भी

एंटरटेनमेंट डेस्क. की बड़ी बेटी ईशा देओल दूसरी बार मां बनने वाली हैं। फिल्मों से दूर ईशा अपनी फैमिली लाइफ एन्जॉय कर रही हैं। हाल ही में ईशा ने अपने इंस्टाग्राम पर 17 महीने की बेटी राध्या के साथ फोटोज शेयर की हैं। इन फोटो में मां-बेटी दोनों ने ग्रीन कलर की मैचिंग मराठी स्टाइल में साड़ी पहनी है। दोनों ही बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं। फोटो पोस्ट कर ईशा ने कैप्शन लिखा- #preciousmoments “Radhya’s first #dance performance on stage ... with her mommy”. दरअसल, राध्या के स्कूल का एनुअल डे फंक्शन था। इस फंक्शन में प्रेग्नेंट ईशा अपनी बेटी की खुशी के लिए नाची। उन्होंने फिल्म 'धड़क' के 'झिंगाट..' गाने पर बेटी राध्या को गोद में लेकर डांस किया। दोनों की डांस परफॉर्मेंस की ऑडियंस ने खूब तारीफ की। मां- बेटी के बीच बेहतरीन बॉन्डिंग देख सोशल मीडिया पर फैन्स पूछ रहे हैं कहां है नानी हेमा।

तीन महीने की प्रेग्नेंट है ईशा

ईशा तीन महीने की प्रेग्नेंट है। उन्होंने अपनी प्रेग्नेंसी की न्यूज खुद इंस्टाग्राम के जरिए दी थी। उन्होंने बेटी राध्या तख्तानी की फोटो शेयर कर प्रेग्नेंट होने की बात बताई थी। उन्होंने जो फोटो शेयर किया था, उसमें राध्या सोफे पर बैठी है और लिखा- 'अब वो बड़ी बहन बनने वाली हैं'।

- ईशा हमेशा से चाहती थीं कि उनकी शादी पिता धर्मेंद्र की तरह हैंडसम दिखने वाले किसी लड़के से हो। ईशा की ख्वाहिश तब सच हुई जब बचपन के दोस्त भरत तख्तानी ने उन्हें प्रपोज किया। जी हां, कम ही लोग जानते हैं कि ईशा और भरत की मुलाकात 13 साल की उम्र में हो गई थी। दोनों अलग-अलग स्कूल में पढ़ते थे लेकिन इंटर-स्कूल टूर्नामेंट में इनकी मुलाकात होती थी। इन्हीं मुलाकातों के बीच भरत, ईशा को दिल दे बैठे थे।

रचाई 2 बार शादी

ईशा देओल और भरत तख्तानी ने पहली बार शादी 29 जून 2012 को जुहू स्थित इस्कॉन मंदिर में की थी। शादी के 5 साल बाद प्रेग्नेंसी में ईशा देओल ने दोबारा 24 अगस्त 2017 को हसबैंड भरत तख्तानी के साथ शादी की। दोबारा शादी में कपल ने तीन फेरे लिए थे। दरअसल, ईशा देओल चाहती थीं कि उनकी गोद भराई पर वे और भरत दोबारा शादी करें।



- ईशा को 2002 में आई उनकी डेब्यू मूवी 'कोई मेरे दिल से पूछे' के लिए फिल्मफेयर बेस्ट डेब्यू अवॉर्ड दिया गया था, लेकिन इसके बाद भी उनका करियर संवर नहीं सका। ईशा देओल का करियर महज 25 फिल्मों के आस-पास सिमट कर रह गया।

- बता दें, ईशा के पति भरत बेस्ड बिजनेसमैन हैं। सिंधी फैमिली में जन्मे भरत के पिता विजय तख्तानी खुद भी बिजनेसमैन हैं। भरत के छोटे भाई बोस्टन (अमेरिका) में रहते हैं। वे फिलहाल अपने रिलेटिव के साथ आरजी बंगले प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी चलाते हैं।