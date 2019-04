बॉलीवुड डेस्क. सोमवार को शाहरुख खान ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया था। जिसमें वे रैप गाते हुए वोटिंग अपील करते नजर आए थे। एक मिनट के इस वीडियो को पोस्ट करते हुए शाहरुख ने लिखा था। पीएम साहब ने रचनात्मकता के लिए बोला था। मैं थोड़ा लेट हो गया वीडियाे बनाने में। आप मत होना वोट करने में। शाहरुख के इस ट्वीट पर पीएम मोदी ने रिप्लाय किया है।

PM sahib @narendramodi ne creativity ki liye bola tha. Main thoda late ho gaya video banane mein...aap mat hona Vote karne mein!!! ‘Voting is not only our Right, it is our Power.’ Please Use It. Thank u to @tanishkbagchi @abbyviral @parakramsinghr . https://t.co/9280i8BnK3

कोट किया ट्वीट : पीएम मोदी ने शाहरुख के ट्वीट को कोट करते हुए लिखा है- शानदार प्रयास शाहरुख। मुझे यकीन है कि भारत के लोग, विशेष रूप से पहली बार के मतदान करने जा रहे लोग आपकी अपील पर ध्यान देंगे और बड़ी संख्या में मतदान करने आएंगे।

Fantastic effort, @iamsrk!



I am sure the people of India, especially first time voters will pay heed to your appeal and come out to vote in large numbers https://t.co/y2OLgrwOOS