प्रियंका चोपड़ा की जेठानी की बर्थडे पार्टी में जमकर नाचीं डांसर्स, प्रियंका-निक ने भी दिखाए डांस मूव्स: Video

. की होने वाली जेठानी सोफी टर्नर 23 साल की हो गई हैं। गुरुवार रात इस मौके को प्रियंका, उनके हसबैंड निक और पूरी जोनास फैमिली ने जमकर सेलिब्रेट किया। सोफी के लिए एक पार्टी होस्ट की गई थी, जिसमें कुछ बार डांसर्स भी मौजूद थीं। जब डांसर्स ने सेक्सी डांस मूव्स दिखाए तो जोनास परिवार के लोग अपने आप को उन्हें चीयर करने से नहीं रोक सके। निक जोनास ने सोशल मीडिया पर कुछ वीडियोज शेयर किए हैं, जिनमें पार्टी की मस्ती देखी जा सकती है। एक वीडियो में प्रियंका खुद भी निक के साथ डांस करती नजर आ रही हैं। प्रियंका ने सोशल मीडिया के जरिए किया सोफी को बर्थडे विश...

- प्रियंका चोपड़ा ने सोशल मीडिया पर निक जोनास के बड़े भाई जो जोनास के साथ सोफी टर्नर की एक रोमांटिक फोटो शेयर की है। इसके साथ उन्होंने सोफी को बर्थडे विश करते हुए लिखा है, "जिन लोगों को मैं जानती हूं, उनमें से एक सबसे खूबसूरत और मजेदार शख्सियत सोफी टर्नर को हैप्पी बर्थडे। आप बहुत प्यारी हो। मैं आपके दुल्हन बनने का और इंतजार नहीं कर सकती।"

To one of the most beautiful, fun people I’ve known. Happy birthday @sophiet you are loved! I can’t wait to see you as a bride. You will be stunning! Have a brilliant year love.. #jsisters 4eva! ❤️💋 @joejonas you r the most thoughtful! Last night was epic.

