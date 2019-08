Dainik Bhaskar Aug 22, 2019, 05:26 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. क्वांटिको और बेवॉच के बाद प्रियंका चोपड़ा की झोली में एक और इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आ चुका है। अब वे बच्चों के लिए बन रही सुपरहीरो मूवी वी कैन बी हीरोज में नजर आएंगी। इस फिल्म का डायरेक्शन स्पाय किड्स, सिन सिटी और एलीटा बैटल एंजिल को डायरेक्ट कर चुके रॉबर्ट रॉड्रिग्स करेंगे।

#Update: Priyanka Chopra bags prime international project... Signs #SpyKids, #SinCity and #Alita: #BattleAngel director Robert Rodriguez's new project #WeCanBeHeroes... A kids superhero movie... Greenlit by Netflix.