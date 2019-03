तलाक की अफवाह के बीच पति के साथ मियामी की सड़कों पर घूमती नजर आईं प्रियंका चोपड़ा, पहन रखी थी बेहद शॉर्ट और ट्रांसपेरेंट ड्रेस, हाथ में था जूस का गिलास, Photos

पति निक जोनास के साथ प्रियंका चोपड़ा।

एंटरटेनमेंट डेस्क. प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास के तलाक लेने अफवाह जोरों पर है। यूएस की OK मैगजीन ने अपने सूत्र के जरिए जानकारी दी है कि निक और प्रियंका के बीच इन दिनों लड़ाइयां हो रही हैं और दोनों ने अलग होने का मन बना लिया है। इसी अफवाह के बीच प्रियंका पति के साथ मियामी की सड़कों पर घूमती नजर आईं। इस मौके पर उन्होंने बेहद ट्रांसपेरेंट और शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी। दरअसल, उन्होंने ऑफ व्हाइट कलर की बिकिनी पहन रखी थी और उसके ऊपर उन्होंने नेट का शॉर्ट कुर्ता पहन रखा था। प्रियंका के हाथ में जूस का गिलास भी था। पति-पत्नी दोनों की फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है।

तलाक की अफवाह पर नहीं आया कोई रिएक्शन

यूएस की OK मैगजीन की रिपोर्ट्स की मानें तो दोनों ने शादी करने में काफी जल्दबाजी की और एक-दूसरे को समझने का वक्त ही नहीं दिया। और यहीं कारण है कि दोनों छोटी-छोटी बातों को लेकर झगड़ा कर रहे हैं। मैगजीन के सूत्रों ने ये भी बताया है कि निक को लगता था कि प्रियंका कूल और समझदार लड़की हैं लेकिन शादी के बाद उन्हें ऐसा अहसास हुआ कि पत्नी का नेचर कंट्रोलिंग है। प्रियंका-निक की उड़ी तलाक की अफवाह पर अभी तक कपल की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आया है।

- हालांकि, इस रिपोर्ट से अलग प्रियंका के करीबियों की मानें तो इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। दोनों साथ में काफी खुश है और इस समय पीसी मियामी में ससुरालवालों के साथ वेकेशन एन्जॉय कर रही हैं।



देवर की ग्रैजुएशन सेरेमनी में शामिल हुई पीसी

प्रियंका के देवर फ्रैंकलिन जोनास ग्रैजुएट हो गए हैं। हाल ही में उनकी ग्रैजुएशन सेरेमनी हुई। इस सेरेमनी में सास-ससुर के साथ प्रियंका भी शामिल हुईं। देवर के ग्रैजुएट होने पर प्रियंका इतनी खुशी हुई कि वे ससुर के गले लग गईं। उन्होंने इंस्टाग्राम पर फैमिली फोटो भी शेयर की है। फोटो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'The man of the hour!! @franklinjonas we r so proud of u.. “Graduate” ! Can’t wait to witness what else u will accomplish in your life. To bigger and greater heights! Love u❤️'. बता दें कि फ्रैंकलिन ने ब्लैकबर्ड अकादमी से अपना ग्रैजुएशन पूरा किया है।

- निक इस सेरेमनी शामिल नहीं हो पाए लेकिन उन्होंने छोटे भाई के लिए एक पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा- 'So proud of my little brother @franklinjonas for graduating today! Really wish I could have been there with you... so glad some of the fam was there to celebrate with you. Love you dude!.'

