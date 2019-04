प्रियंका चोपड़ा के पति की ओर फीमेल फैन ने फेंकी अपनी ब्रा, एक्ट्रेस ने उठाई और हवा में लहराने लगीं, साथ ही दिया एक मैसेज: VIDEO

मुंबई. के कुछ वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, जिनमें वे हाथ में एक ब्रा लिए हैं और उसे हवा में लहरा रही हैं। वीडियो हाल ही में एटलांटा में हुए जोनास ब्रदर्स के लाइव कॉन्सर्ट का है, जहां भारी भीड़ जमा हुई थी। जोनास भाइयों की परफॉर्मेंस देख फैन्स उन्हें जमकर चीयर कर रहे थे। इसी दौरान निक जोनास की एक महिला फैन ने दीवानगी की हद पार कर दी और अपनी ब्रा उनकी ओर फेंक दी। हालांकि, यह जोनास तक नहीं पहुंच सकी। लेकिन प्रियंका ने यह देख लिया और उस ब्रा को हाथ में उठा लिया और हवा में लहराते हुए स्टेज की ओर चली गईं। प्रियंका ने इंस्टा स्टोरी पर शेयर किया वीडियो ...

- प्रियंका ने इंस्टा स्टोरी पर इस घटना का वीडियो शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, "पति के लिए फैन का मैसेज लिया और इसे उन तक पहुंचाकर खुश हूं।" यह पहला मौका था कि जब प्रियंका पति और उनके भाइयों के कॉन्सर्ट को अटेंड करने पहुंची थीं। प्रियंका ने कॉन्सर्ट से फैमिली के साथ की फोटोज भी इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। प्रियंका ने फोटोज के साथ लिखा है, "पहली बार जोनास ब्रदर्स के शो में और यह अदभुत था। मुझे इन लड़कों पर गर्व है।" इसके साथ प्रियंका ने फैमिली को हैशटैग किया है।

My first ever #jonasbrothers show. And it was incredible!!! I’m so proud of these guys!! #Family ❤️🎉🙌🏽

