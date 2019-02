रोमांटिक अंदाज में प्रियंका को घूरते दिखे निक, एक्ट्रेस ने फोटो शेयर की तो सोशल मीडिया यूजर्स कर बैठे सवाल- हमें अंकल बनने का मौका कब मिलेगा भाभी

. ने इंस्टाग्राम पर हसबैंड निक जोनास के साथ एक फोटो शेयर की है। इसके साथ उन्होंने लिखा है, "कोई ऐसा शख्स ढूंढिए, जो आपको इस तरह देखे।" दरअसल, प्रियंका फोटो के जरिए यह दिखाना चाहती हैं कि निक उनसे बेहद मोहब्बत करते हैं और हमेशा रोमांटिक अंदाज में उनकी ओर देखते हैं। फोटो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। प्रियंका के इंस्टाग्राम पेज पर इसे 11 घंटे के अंदर 24 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं। हालांकि, सोशल मीडिया यूजर्स इसे लेकर कई तरह के कमेंट कर रहे हैं।

