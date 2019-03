प्रियंका चोपड़ा को गिफ्ट में मिली करोडों की लग्जरी कार, पीसी ने पति के साथ एन्जॉय की पार्टी, हाथ में वाइन की गिलास लिए निक जोनास के रोमांटिक होती आईं नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क. प्रियंका चोपड़ा इस वक्त निक जोनास ब्रदर्स के 'सकर' गाने को लेकर सुर्खियों में बनी हुई हैं। इस गाने में पीसी से लेकर उनकी जेठानी सोफी टर्नर तक नजर आ रही हैं। ये गाना बिलबोर्ड हॉट 100 सॉन्ग चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इस गाने की सक्सेस से प्रियंका बेहद खुश है। और उनकी इस खुशी को पति निक जोनास ने दोगुना कर दिया है। निक ने पत्नी को एक लग्जीरियस कार मर्सिडीज मेबैक गिफ्ट की है। इस कार की कीमत करीब 2.5 करोड़ रुपए हैं। गिफ्ट में मिली कार की फोटो प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर भी शेयर की। फोटो शेयर कर उन्होंने लिखा- 'When the hubby goes number one.. the wifey gets a @maybach !! Introducing.. Extra Chopra Jonas.. haha .. I love you baby!! Yaaay! Best husband ever.. @nickjonas 😍❤️💋'.पति के साथ किया सेलिब्रेशन...



- कार मिलने की खुशी में प्रियंका ने निक के साथ पार्टी एन्जॉय की। सामने आई फोटो में प्रियंका एक हाथ में वाइन का गिलास और दूसरे हाथ में अपने प्यारे डॉगी को लिए पति के साथ रोमांटिक होती नजर आ रही हैं। वहीं, निक के हाथों में गिलास और वाइन की बोतल दिख रही है।



प्रियंका को गिफ्ट में मिल चुका है 48 करोड़ का बंगला

प्रियंका को निक ने शादी से पहले ही एक बेहद आलीशान बंगला गिफ्ट किया था। इस बंगले की कीमत करीब 48 करोड़ रुपए है। ये बगंला , बेवर्ली हिल्स पर स्थित है। बंगले में 5 बेडरूम है। बंगले में एक स्विमिंग पूल, शानदार हॉल, लकड़ी का टैरेस है। बंगले की खास बात ये भी है कि उनके कमरों से घाटी का बेहतरीन व्यू दिखाई देता है।

