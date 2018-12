शादी के 20 दिन बाद प्रियंका के पति ने बताया मैरिड लाइफ का पहला रूल, मेट गाला इवेंट की फोटो पोस्ट कर बोले- नेवर स्टेप ऑन हर ट्रेन

. और निक जोनास की शादी को 20 दिन हो चुके हैं। इस बीच कपल दो रिसेप्शन भी दे चुका है। निक और प्रियंका की लव लाइफ मैरिड लाइफ कैसी होगी और निक इस रिश्ते को कैसे निभा रहे हैं यह वे अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर रहे हैं। निक ने मैरिड लाइफ का पहला रूल दो फोटोज के साथ शेयर किया है। कपल के तौर पर निक और प्रियंका चोपड़ा मेट गाला इवेंट में पहली बार दुनिया के सामने आए थे। जहां दोनों ने रॉल्फ लॉरेन के ड्रेसेस को कैरी किया था। इस इवेंट का एक फोटो वायरल हुआ था जिसमें लुक प्रियंका की ड्रेस की ट्रेन को पीछे मुड़कर देख रहे हैं कि कहीं उनका पैर तो उस पर नहीं। शादी में रीक्रिएट किया था मेट गाला सीन...

- जोधपुर में अपनी क्रिश्चियन वेडिंग के दौरान निक और प्रियंका ने मेट गाला का वह सीन फिर से रीक्रिएट किया था, जहां निक प्रियंका के वेडिंग गाउन की 75 फुट लॉन्ग् वेल को उसी तरह देख रहे थे, जैसे मेट गाला में, कि कहीं उनका पैर उस पर तो नहीं।

- निक की पोस्ट पर प्रियंका चोपड़ा ने भी रिप्लाय किया है। जिसमें उन्होंने लिखा आप हमेशा जानते थे मिस्टर। 19 दिसम्बर को में हुए रिसेप्शन के दौरान प्रियंका ने मीडिया से निक को इंट्रोड्यूस कराते हुए भी कहा था- मेरे पति निक जोनास से मिलिए।

Rule number one... never step on her train. 😂 @priyankachopra

