बाथटब फोटो के साथ प्रियंका चोपड़ा ने जो लिखा, उसे पढ़ सोशल मीडिया यूजर्स ने दागे सवाल, पूछा- तुम्हारे कितने पति हैं?

मुंबई. ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से कुछ फोटोज शेयर की हैं, जिनमें वे कहीं बाथटब में पोज देती दिख रही हैं तो कहीं उन्हें हसबैंड निक जोनास के साथ देखा जा रहा है। उन्होंने फोटोज के साथ लिखा है, "ग्लैम बाथ्स...जी हां प्लीज...जोनास ब्रदर्स वापस आ गए हैं। पहले और बाद के सकर। अब तक का सबसे अच्छा पति निक जोनास।" इस कैप्शन के बाद प्रियंका का खूब मजाक उड़ रहा है।

Glam baths .. yes pls.. the #jonasbrothers Are back! #sucker Before and after. 🥶 Best hubby ever. @nickjonas ❤️

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on Mar 1, 2019 at 5:26pm PST