शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा का फर्स्ट फेस्टिवल, मायके और ससुरालवालों के साथ मिलकर मनाया क्रिसमस, फैमिली के साथ वाइन का गिलास लेकर चीयर करतीं नजर आईं देसी गर्ल

एंटरटेनमेंट डेस्क. शादी के बाद प्रियंका चोपड़ा ने अपना पहले फेस्टिवल क्रिसमस सेलिब्रेट किया। इस मौके पर पीसी के मायके और ससुरालवाले दोनों मौजूद थे। प्रियंका ने अपने इंस्टाग्राम पर फोटो शेयर की है। फोटो शेयर कर उन्होंने कैप्शन लिखा- 'From our family to yours. Merry Christmas 🎄❤️🎉'.इस फोटो प्रियंका सहित पूरी फैमिली के हाथ में वाइन का गिलास दिख रहा है। क्रिसमस सेलिब्रेशन प्रियंका की जेठानी सोफी टर्नर के घर इंग्लैंड में सेलिब्रेट किया गया।

- प्रियंका के पति निक जोनास ने भी अपने इंस्टाग्राम पर भाईयों के साथ क्रिसमस ट्री सजाते हुए फोटो शेयर कर लिखा- 'Missing one brother @kevinjonas but sending all the families love on this Christmas'.

- निक ने पत्नी पीसी के साथ एक फोटो शेयर की है। इस फोटो पति-पत्नी रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं। पीसी जहां पति के कंधे पर हाथ रखे दिख रही है वहीं निक सिगार पीते नजर आ रहे हैं। इस फोटो पर निक ने कैप्शन लिखा- 'Christmas strolls from ours to yours'.

- निक को सिगार पीता देख सोशल मीडिया यूजर्स कमेंट्स कर रहे हैं। एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा- 'जीजाजी थोड़ा कम फूंका करो'। एक ने लिखा- 'प्रियंका अस्थमा की मरीज है'। एक ने लिखा- 'ये क्या सिगार की आदत डाल रखी है जीजू'। एक यूजर ने प्रियंका की खिंचाई करते हुए लिखा- 'अब अस्थमा नहीं है क्या प्रियंका को, जैसे में जाती है अस्थमा का प्रभाव दिखाने लगी थी तो अब कहां गया अस्थमा। अपने हसबैंड के पीते हुए सिगार से अस्थमा नहीं होगा?'