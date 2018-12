सामने आया प्रियंका-निक के मुंबई रिसेप्शन का इन्वीटेशन कार्ड, मुंबई में 6 दिन बाद सजेगी बॉलीवुड सितारों की महफिल

. जोधपुर के उमैद भवन में शादी के बंधन में बंधे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनास की शादी को एक हफ्ता पूरा हो चुका है लेकिन अभी भी दोनों शादी के माहौल से खुद को नहीं निकाल पा रहे हैं। दरअसल, बीती शाम ही प्रियंका पति निक के साथ क्लोज फ्रेंड की शादी में शरीक होने पहुंची थीं। इस शाही शादी का हिस्सा बनने के बाद प्रियंका अपने के रिसेप्शन की तैयारियों में जुट गई हैं। शादी के बाद प्रियंका 20 दिसंबर को के होटल ताज लैंड्स में अपनी रिसेप्शन पार्टी रखने जा रही हैं। रिसेप्शन का कार्ड सामने आ गया है जो कि व्हाइट एंड गोल्डन कलर का है। रिसेप्शन में प्रियंका-निक ने बॉलीवुड जगत की तमाम बड़ी हस्तियों को न्यौता भिजवाया है। न्यूयॉर्क लौटे निक...

- की शादी से लौटने के कुछ ही देर बाद ही निक जोनास को देश छोड़कर न्यूयॉर्क जाना पड़ा। गुरुवार अर्ली मॉर्निंग प्रियंका पति को छोड़ने एयरपोर्ट पहुंची थीं।

- शादी के बाद पहली बार ये कपल अलग हुआ है। एयरपोर्ट से सामने आईं फोटोज में प्रियंका, निक को बाय करते वक्त काफी गंभीर और उदास नजर आईं।

जल्द शूटिंग करेंगी प्रियंका

- रिपोर्ट्स की मानें तो हाल ही में शॉर्ट हनीमून से लौटीं प्रियंका अपनी फिल्म 'द स्काई इज पिंक' की शूटिंग पूरी करने जाएंगी। इसके अलावा उनके पास कुछ और प्रोजेक्ट भी हैं।

- फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद वे दोबारा पति के साथ 27 दिसंबर को हनीमून के लिए रवाना होंगी। वे जनवरी के पहले हफ्ते में लौट आएंगी।

- बता दें कि प्रियंका-निक ने 1-2 दिसंबर को क्रिश्चयन और हिंदू रीति-रिवाज से शादी की थी। क्रिश्चियन वेडिंग के बाद दोनों ने 18 फीट का केक काटा था। ये केक निक के पर्सनल शेफ ने बनाया था।

Wooow @priyankachopra @nickjonas reception invitation ❤ Like I always say ROYALTY 👸🏻🤴🏻❤❤ #MrAndMrsJonas . . . @thehauterfly #PriyankaChopra #NickJonas #PriyankaWedsNick #NickPriyankaWedding #NickWedsPriyanka #Priyanka #PeeCee #Bollywood #FamilyJonas #PriyankaNickWedding #Hollywood #MissWorld2000 #PriyankaChopraJonas #Queen #PiggyChops #Nickyanka #Prick #Niyanka #love #NP #NP_globaldomination #TheSkyIsPink #Priyonce @np_globaldomination #queenofbollywood #jiju #desigirl #lovebirds

