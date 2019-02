Priyanka Chopra: 10 साल छोटे निक जोनास से इंडिया में शादी नहीं करना चाहती थीं प्रियंका चोपड़ा, दो महीने बाद किया खुलासा, यह भी बताया किसकी वजह से यहां करनी पड़ी शादी

. (Priyanka Chopra) का कहना है कि वे में शादी नहीं करना चाहती थीं। उन्होंने यह खुलासा हॉलीवुड टीवी शो 'Fallon Tonight' में किया। इस शो में प्रियंका डिजाइनर टेरेसा हेल्बिग (Teresa Helbig) के प्लंगिंग व्हाइट सूट में काफी ग्लैमरस दिखाई दे रही थीं। शो के होस्ट ने जब प्रियंका से पूछा कि क्या वे हमेशा से इंडिया में शादी करना चाहती थीं तो उन्होंने कहा, "जी नहीं। मैं किसी प्राइवेट आइलैंड में शादी करना चाहती थी, जहां सब कुछ मौजूद हो।" प्रियंका की मानें तो इसके लिए उन्होंने और जैसे आइलैंड पर विचार भी किया था। लेकिन बात नहीं बन सकी। फिर किसकी इच्छा से प्रियंका ने इंडिया में शादी की...

- प्रियंका ने बातचीत में आगे कहा, "जब निक जोनास (Nick Jonas) मुंबई आए तो उन्होंने कहा, 'हम इंडिया में शादी क्यों नहीं करते? क्यों नहीं मुझे अपनी दुल्हन को उसके घर से ही ले जाना चाहिए?" प्रियंका का जवाब सुनकर होस्ट ने कहा, 'wow!' . बता दें कि 36 साल की प्रियंका ने 10 साल छोटे अमेरिकी सिंगर निक जोनास से 1 और 2 दिसंबर को जोधपुर के उमैद भवन पैलेस से शादी की। पहले वे क्रिश्चियन रिवाज से शादी के बंधन में बंधे और फिर पंजाबी हिंदू रिवाज से उन्होंने सात फेरे लिए।

प्रियंका ने अपनी वायरल फोटो पर भी की बात

- बीते दिनों प्रियंका और निक की एक फोटो सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जिसमें प्रियंका निक की बाहों में सुकून की नींद लेती दिखाई दे रही थीं, जबकि निक हाथ में बियर की कैन थामे हुए थे। कैलिफोर्निया से यह बेडरूम फोटो खुद प्रियंका ने सोशल मीडिया पर शेयर की थी। हालांकि, इसे देखने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया था। कई यूजर्स ने लिखा था कि उनके बेडरूम में कोई छुपकर फोटो खींच रहा है। 'Fallon Tonight' में प्रियंका ने बताया कि फोटो 3 फ़रवरी को सुपर बाउल सन्डे के मौके पर खींची गई थी। उनके मुताबिक, वे ग्रुप में बैठी हुई थीं, तभी निक की बाहों में उनकी नींद लग गई और कजिन दिव्या ज्योति ने चुपके से कैप्चर कर ली थी।

View this post on Instagram

Home 😍

A post shared by Priyanka Chopra Jonas (@priyankachopra) on Feb 3, 2019 at 8:25pm PST