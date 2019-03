बॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा के पति निक जोनस की किस्मत के तारे बुलंद चल रहे हैं। हाल में उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिल कर एक म्यूजिक वीडियो एल्बम 'सकर' रिलीज किया था। जोनस ब्रदर्स का ये वीडियो बिलबोर्ड हॉट 100 सॉन्ग चार्ट में नंबर वन पर पहुंच गया है। प्रियंका अपने पति की कामयाबी से काफी खुश हैं। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर ये खुशखबरी को शेयर किया। वो लिखती हैं - 'जोनस ब्रदर्स का वीडियो एल्बम सकर बिलबोर्ड हॉट 100 सॉन्ग चार्ट में नंबर 1 पर पहुंच गया है। इससे ज्यादा मैं कभी प्राउड फील नहीं कर सकती।'

The Jonas Brothers debut at No. 1 on Billboard Hot 100!! OMGeeeeeee!! I Could not be more proud of you guys (screaming inside)♥️ @nickjonas @kevinjonas @joejonas

https://t.co/MqjT5Kkv7G