बॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा की देवरानी सोफी टर्नर गेम ऑफ थ्रोन्स में सांसा स्टार्क की भूमिका में हैं। इस शो को प्रियंका का पूरा ससुराल खूब पसंद करता है। हाल ही में एक चैट शो पर पहुंची प्रियंका ने कहा- 'मुझे लगता है मैंने गेम ऑफ थ्रोन्स फैमिली से शादी की है।'

