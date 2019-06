Dainik Bhaskar Jun 19, 2019, 04:08 PM IST

बॉलीवुड डेस्क. प्रियंका चोपड़ा अक्सर अपने फैशन सेंस को लेकर चर्चा में रहती हैं। हाल ही में उन्हें न्यूयॉर्क में पति निक जोनस के साथ एक आउटिंग पर स्पॉट किया गया। इस दौरान प्रियंका खाकी शॉर्ट्स, ब्लैक ब्लाउज और ब्लू कोर्ट और ब्लैक बूट्स में नजर आईं। प्रियंका इस लुक में काफी ग्लैमरस नजर आईं लेकिन सोशल मीडिया पर उनके लुक का ट्रोलर्स ने जमकर मजाक भी उड़ाया। प्रियंका द्वारा खाकी शॉर्ट्स पहनने पर कई मीम्स वायरल होना शुरू हो गए और उनके लुक को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के वर्कर्स द्वारा पहने जाने वाले खाकी शॉर्ट्स से प्रेरित बता दिया गया।

सोशल मीडिया यूजर्स ने ऐसे उड़ाया मजाक: एक यूजर ने प्रियंका की फोटो शेयर करते हुए लिखा-क्या प्रियंका ने आरएसएस ज्वाइन कर लिया।

एक अन्य यूजर ने लिखा-आरएसएस की प्रमुख मीटिंग अटेंड कर निकलते हुए प्रियंका चोपड़ा

Priyanka Chopra leaving after attending very important meeting of RSS😂 #PKMKB #HinduSamarajyaDiwas pic.twitter.com/fXOR0Htw2k

Priyanka Chopra finally joined RSS.

Understand the situation through the series of events.

Pick1:Priyanka talking to Our Honourable prime minister.

Pick2: After joining RSS. pic.twitter.com/lylQYG24AX